Napoli - "Tommy che pensi dei capelli di Malcuit?". In una storia su Instagram si vede Dries Mertens ironizzare con Tommaso Starace sui capelli del francese, che proprio non convincono l'attaccante belga. 'Sono bellissimi' ribatte invece lo storico magazziniere azzurro. Clicca sul file in allegato per vedere il video.