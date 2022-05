Compleanno Mertens, gli auguri del Belgio: "Sei un grande Ciro!" | FOTO

Notizie Napoli calcio. Mertens compie 35 anni, l'attaccante del Napoli festeggia il compleanno e sono tantissimi gli auguri che stanno arrivando al miglior marcatore della storia del club partenopeo.

Mertens Belgio

Compleanno Mertens, gli auguri del Belgio

Oltre agli auguri del Napoli per Mertens, sono arrivati anche quelli del Belgio. Particolare come anche nella sua Nazionale l'attaccante venga chiamato "Ciro", nome ormai accostato a Dries per sottolineare la sua napoletanità acquisita.