Meret scherza con Contini sull'esultanza: "Trattenuta evidente, per questo ti ha ammonito" [FOTO]

Notizie Napoli calcio. Nikita Contini è stato ammonito sul raddoppio del Napoli contro la Fiorentina dopo essere entrato in campo per festeggiare con i compagni. Il terzo portiere azzurro ha abbandonato la panchina ed è corso in campo ad abbracciare Piotr Zielinski dopo il 2-0 del polacco. Alex Meret, commentando la foto su Instagram del compagno di squadra mentre agguanta il polacco per abbracciarlo, ironizza: "Per questo ti ha ammonito, trattenuta evidente".

Clicca sul file in allegato per visualizzare la foto