“La prima non si scorda mai. È stata un’emozione incredibile, un sogno che si avvera! Abbiamo concluso al meglio questo girone. Sono orgoglioso di far parte di questo grandissimo gruppo“. E’ questo il messaggio di Alex Meret all’indomani dell’esordio con la maglia dell’Italia. Clicca sui file in allegato per vedere la fotogallery tratta dal profilo Instagram del portiere del Napoli.