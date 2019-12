Meret campione anche fuori dal campo, sorpresa da brividi al piccolo portiere napoletano: "Dai che ci riprendiamo!" [VIDEO CN24]

In un momento poco brillante ed entusiasmante, sicuramente complicato, un campione dentro e fuori dal campo come il giovane, ma già veterano, Alex Meret dimostra ancora una volta, semmai ce ne fosse stato il bisogno, di essere non solo fra i migliori portieri italiani e del momento, ma anche un ragazzo dal cuore d'oro. Sempre disponibile con i tifosi, sempre col sorriso stampato in faccia e di una professionalità e serietà al tempo stesso invidiabile.

Alex Meret e la sorpresa al piccolo tifoso

In uno studio in viale Gramsci, il portiere del Napoli era per sbrigare faccende personali, quando ha acconsentito ad una sorpresa da sogno, per il piccolo portiere di fede azzurra. Si chiama Alessandro Spasiano e quando ha visto nella sua stessa stanza Alex Meret si è prima simpaticamente immobilizzato, poi due battute con il suo idolo ed è scoppiato in un pianto di gioia. Il giovanissimo portiere, della Pasquale Foggia Academy, ha otto anni ed è nella categoria 2011 come portiere.

L'incontro con Alex Meret non lo dimenticherà mai, col portierone azzurro divertito dal siparietto: "Sai chi sono?", rideva e scherzava l'ex Udinese e SPAL. Che, tra l'altro, è fiducioso: "Sei tifoso del Napoli quindi? Dai che ci riprendiamo!".

