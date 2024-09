McTominay vede per la prima volta la statua di Maradona: "Ho la pelle d'oca" | VIDEO

Un colpo per diverse settimane, dai tifosi azzurri diventato realtà a poche ore dallo scadere del mercato: Scott McTominay è diventato un nuovo giocatore dei partenopei a poche ore dalla fine del calciomercato estivo. Con una splendida clip della SSC Napoli, vi facciamo vivere il backstage delle prime ore di Scott McTominay in maglia partenopea, tra shooting, saluti e il primo contatto con il Maradona. "Wow, sono tantissimi!", è il suo primo commento a Capodichino quando viene accolto dai tantissimi tifosi a cui esclama dal van: "Forza Napoli!". E poi quando arriva per la prima volta allo stadio, su Maradona dichiara:

"Lui è stato il giocatore più iconico ad aver giocato in questo stadio ed è un'icona di questo sport. Sono grato di esser parte di questa storia. E di poter giocare in questo stadio incredibile. Ho la pelle d'oca. C'è della magia nel suo piede sinistro, è stato il più grande di sempre".

Ecco il video: