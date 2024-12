McTominay fa felici i tifosi napoletani: il gesto dopo Udinese-Napoli | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Vittoria in Udinese-Napoli per 1-3 per la squadra di Conte che riscatta il doppio ko contro la Lazio, vincendo grazie alle reti in rimonta di Lukaku, David Neres (autogol Giannetti) e Anguissa. A fine partita, in diretta dallo stadio Dacia Arena di Udine, abbiamo raccolto a CalcioNapoli24 TV la reazione dei tifosi napoletani (qui il video) al termine di Udinese-Napoli 1-3.

Sempre nel post partita, alcuni tifosi hanno beccato gli azzurri all'uscita dallo stadio, prima di salire sul pullman. Super disponibile e sorridente come sempre, Scott McTominay che ha accontentato i tifosi partenopei presenti con selfie e autografi, prima di lasciare la Dacia Arena.