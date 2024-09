McTominay e la mentalità da top: "Sono qui per vincere, non per scattare foto!" | VIDEO

Un colpo per diverse settimane, dai tifosi azzurri diventato realtà a poche ore dallo scadere del mercato: Scott McTominay è diventato un nuovo giocatore dei partenopei a poche ore dalla fine del calciomercato estivo. Con una splendida clip della SSC Napoli, vi facciamo vivere il backstage delle prime ore di Scott McTominay in maglia partenopea, tra shooting, saluti e il primo contatto con il Maradona. "Wow, sono tantissimi!", è il suo primo commento a Capodichino quando viene accolto dai tantissimi tifosi a cui esclama dal van: "Forza Napoli!".

E dopo lo shooting scherza: "Siamo qui per vincere, non per scattare foto! È tutto fantastico, grazie ancora". Ecco il video: