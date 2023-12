Mazzarri espulso, polemica sui social: “Perché lui sì e Inzaghi a Genova no?” | FOTO

Notizie Calcio Napoli - Prima un Natale amaro, ora anche un Capodanno di traverso per i tifosi del Napoli le cui gioie sono ormai ben lontane da quelle di qualche mese fa. Sconfitta a Roma prima del santo giorno, pareggio a reti bianche prima della virata dell’anno. Oltre alla delusione per i risultati anche la rabbia nei confronti della classe arbitrale. In particolare spicca l'espulsione di Walter Mazzarri che non è passata inosservarta, soprattutto perché Simone Inzaghi, appena poche ore più tardi, si era reso protagonista di una scena simile a Genova. Inevitabile il confronto: perché Mazzarri sì e Inzaghi no?