"Mazzarri deve dimettersi se ci tiene al Napoli", tifosi azzurri furiosi: lo sfogo social

Ultime notizie SSC Napoli - Profonda delusione e contestazione, nell'ambiente Napoli, dopo la sconfitta in trasferta contro il Torino. E in molti, via social, chiedono le dimissioni a Walter Mazzarri. Lo sfogo dei tifosi via Twitter, social per eccellenza in questi casi, è palese e sono davvero tanti i tifosi che ne chiedono le dimissioni dopo il pesante ko per 3-0 di Torino-Napoli.

Ecco alcuni tweet raccolti:

Se Mazzarri ci tenesse a questa squadra già stasera darebbe le dimissioni



Se Delaurentis fosse un presidente serio prenderebbe già in mano la situazione



#TorinoNapoli — ?ar? (@mstyles_dd) January 7, 2024

E poi ancora:

Mi auguro che #Mazzarri , per preservare sia la sua individualità che la sua professionalità, dia le dimissioni entro stasera pic.twitter.com/2HlEZGhWzM — Cristiano Abbruzzese (@EuropaCalcio) January 7, 2024

E poi si legge:

Mi aspetto entro stasera che #Mazzarri rassegni da galantuomo le dimissioni.

Poi per me ci sono solo due strade, richiamare Garcia o affidare la squadra fino a giugno ad uomo che Napoli ama, #Hamsik

Non vedo una terza via, trovo inutile un terzo allenatore.#TorinoNapoli — Non sapevo di essere èlite me l'ha detto Serra (@iammiammsimo) January 7, 2024

In molti, scrivono:

In un mondo normale Walter #Mazzarri dovrebbe presentarsi in sala stampa (o mandare il vice visto che è squalificato) e dare le dimissioni subito. #TorinoNapoli — Stefano Peduzzi (@StePeduzzi) January 7, 2024