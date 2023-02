Mario Rui ritrova il sorriso: lo scatto dopo l’espulsione e il momento di tensione | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - Finisce 2-0 nonostante il rosso a Mario Rui, per il Napoli ad Empoli. Non una serata indimenticabile per il terzino portoghese, che rientra titolare dopo le due gare giocate da Olivera. E nella ripresa perde le staffe sul risultato di 2-0, con un fallo di reazione che ha portato alla sua espulsione.

Ma il momento di tensione è già alle spalle: scatto social con lo staff della SSC Napoli nel viaggio di rientro verso Napoli, con tanto di sorriso.

Clicca sulla foto in allegato per guardare lo scatto: