Manolas esulta e bacia la Coppa: "Dopo sei anni in Italia sono riuscito a vincere un trofeo, forza Napoli!" [FOTO]

Ultime notizie calcio Napoli - Kostas Manolas, difensore greco del Napoli, ha esultato su Instagram per la vittoria in Coppa Italia contro la Juventus:

"Dopo sei anni in Italia sono riuscito a vincere un trofeo, sono molto contento. Grazie a tutti i miei compagni e allo staff. Forza Napoli!"

