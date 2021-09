Mancini resta bloccato in autostrada nella notte e sbotta: "Non c'è un cartello che segnali la chiusura: vergogna!"

Notizie Calcio - Disavventura notturna per Roberto Mancini, che non l'ha presa benissimo. Reduce dal rotondo successo dell'Italia sulla Lituania, il ct ha infatti l'autostrada chiusa per lavori: "Queste sono le autostrade italiane - ha scritto in una Instagram stories, condendo il tutto con un colorito commento - arrivi a mezzanotte dall'A7 allo svincolo A26 e trovi l'autostrada chiusa senza un cartello che segnali la chiusura. Vergognatevi, ma in tanti dovete vergognarvi". La chiosa taggando Autostrade per l'Italia.