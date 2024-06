Lutto Salernitana, malore in spiaggia per lo storico magazziniere: il cordoglio di Mazzocchi | FOTO

Notizie Calcio - Lutto in casa Salernitana: è morto lo storico magazziniere Gerardo Salvucci. Si è spento a 55 anni per un malore improvviso mentre era in spiaggia, si pensa a un infarto fatale in attesa dell’autopsia. Inevitabile il messaggio di cordoglio anche di Pasquale Mazzocchi che in granata ha condiviso tanti anni.

Lutto Salernitana, il ricordo di Mazzocchi per Gerardo Salvucci

Questo il messaggio social convidiso dall'esterno napoletano: