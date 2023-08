Lozano pronto a restare a Napoli? Spunta un indizio social del messicano | FOTO

Notizie Napoli calcio. Il futuro di Hirving Lozano a Napoli resta in bilico: arenata l'ipotesi Los Angeles FC, l'attaccante messicano è ad un bivio tra rinnovo a cifre più contenute oppure il rischio di restare da separato in casa per una stagione (contratto in scadenza nel 2024).

Intanto Lozano appare però sereno nel ritiro di Castel di Sangro, lanciando anche messaggi distensivi sui social: il Chucky ha infatti postato diverse foto, pubblicando anche un cuore azzurro. Che sia un indizio per la sua permanenza alla corte di Rudi Garcia?