Lozano-Napoli, spunta un like del messicano ad una notizia che lo vorrebbe in azzurro [FOTO]

Ultime notizie calciomercato Napoli. La fase di stallo per James Rodriguez fa rientrare in pista il nome del messicano Hirving Lozano del PSV. L'attaccante non è mai uscito dai radar di Carlo Ancelotti che da mesi si è detto favorevole ad un suo arrivo in maglia azzurra. L'agente del calciatore è Mino Raiola che con il Napoli ha recentemente chiuso l'acquisto di Kostas Manolas dalla Roma per 36 milioni di euro. Lozano viene valutato tra i 40 ed i 50 milioni dal PSV.

LOZANO-NAPOLI: INDIZIO SOCIAL

Il nome di Hirving Lozano non è mai uscito dai radar del Napoli. Il calciatore, non è un mistero ormai, è da mesi nella lista dei calciatori preferiti da Carlo Ancelotti che ne commentò le gesta all'ultimo mondiale in Francia. Sui social è apparsa la notizia che vorrebbe il Napoli sempre interessato al messicano. Ed ecco spuntare proprio un like da parte dell'attaccante del PSV all'indiscrezione rilanciata. In allegato la foto.