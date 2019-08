Lozano, il saluto commovente della moglie: "Olanda ti ammiro, è stato tutto così bello. Grazie PSV!" [FOTO]

Ana Opp, moglie di Hirving Lozano, ha scritto sul proprio account ufficiale Instagram una lettera d'addio all'Olanda e al PSV:

"Ho riassunto in sette valigie per tutta la vita, le ho riempite di tutto l'amore che potevo, di cose speciali, cose importanti e sapore in Messico. Ho salutato tutti e tutto quello che volevo, sapevo che la mia vita non sarebbe mai stata la stessa. Ho fatto un viaggio molto lungo per incontrarti, temevo, mi hanno detto che eri fantastico. Hai ricevuto me e la mia famiglia vestiti così belli, con quel vestito così il tuo, grigio blu, una coperta bianca molto sottile ti copriva, con un enorme cappello verde, ornato di splendidi colori, irradiante vita, mi hai riempito la sera di baci abbracci umidi e caldi.

Sono entrato nelle tue strade, linee perfette, pavimenti impeccabili, paesaggi mozzafiato, il tutto con la giusta ragione per essere. Respirare la pace.

Con gli occhi fradici pieni di incredulità, mi sembrava di sognare. E non era tutto. Ho stretto amicizia che è diventata la mia famiglia, Mart, Thijs, Tessa, Merieke, Agustin, Jan, i miei cari vicini, Lucecita dell'ambasciata, molte altre persone che, sfortunatamente, non hanno imparato i loro nomi, i loro volti mi sono diventati familiari, perché insieme siamo stati coinvolti nel calcio, abbiamo cantato, abbiamo riso, abbiamo urlato, ci siamo stretti la mano e abbiamo offerto un gesto di empatia quando non tutto è andato come previsto, ci sono così tante persone che l'elenco sarebbe infinito, ma posso assicurarlo; Mi sono sentito a casa, ho iniziato a sentire il bisogno di te quando ero via.

Ho incontrato la tua gente e le tue abitudini, la tua cultura e le tue tradizioni sebbene il tempo non fosse abbastanza per conoscerle tutte. Quello che prendo è più che sufficiente per affermare che sei unico. Porterò sempre ciascuno di voi nel mio cuore. L'Olanda ti rispetta e ti ammiro. GRAZIE PSV. Da dove è iniziato, non posso iniziare a saperlo. Ma poi so che sta diventando forte. Era in primavera. Quindi la primavera è diventata l'estate. Chi avrebbe creduto che avresti passato

Mani, toccando le mani. Allungando, toccandomi, toccandoti. Dolce Caroline. I bei tempi non sono mai sembrati così belli. che sarei propenso a credere che non lo farebbero mai. Ma ora io ...".