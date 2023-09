Lo Monaco dubbioso su Garcia: "Perché andare a modificare una macchina perfetta come il Napoli?"

Notizie Calcio Napoli - Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco ha commetato la terza giornata di Serie A con un post sul suo profilo Facebook:

"Terza giornata di campionato appena conclusa fra conferme e ....sorprese. Si preannuncia un campionato in cui presumibilmente Inter, Milan e Napoli si contenderanno lo scudetto. Alle loro spalle ( un gradino appena piu sotto) un nutrito gruppo di squadre ( Juventus, Lazio, Atalanta, Roma a cui aggiungerei appena distaccate Torino, Fiorentina e Bologna) che si contenderanno i posti utili per una qualificazione europea. Dopo queste squadre un unico e grande GRUPPONE dove le rimanenti squadre (con Sassuolo,Udinese e Lecce piu staccate e meno coinvolte rispetto alle altre) cercheranno di evitare la retrocessione. Le conferme arrivano puntuali da Milan ed Inter mentre le sorprese ( in negativo) arrivano dal Napoli e dalla Roma.

Il Milan passa a Roma ,anche se con la concessione di un rigore " generoso",dimostrando di essere squadra con grandi margini di miglioramento mentre l'Inter ,forte della sua incredibile SOLIDITA' ( sarebbe il caso di cominciare a dare qualche merito anche al suo tecnico che rispinde sempre presente a qualsiasi appello) strapazza una Fiorentina praticamente ASSENTE. Stanca,con una difesa improponibile,un centrocampo pachidermico nella sua lentezza nello sviluppo del gioco e un attacco non pervenuto ( a proposito qualcuno li informi che Beltran e' un trequartista/ seconda punta e che la punta centrale l'ha fatta poche volte al River). Roma e Napoli rappresentano le sorprese negative. La Roma,con l'avvento di Lukaku,ha un organico importante ma la sua incapacita' ad esprimere " GIOCO"rischia di comprometterne gli obiettivi.

Il Napoli perde in casa con una Lazio appena "NORMALE" denotando pecche difensive,qualche equivoco tattico e una condizione psico - fisica non ancora ottimale. Il Napoli e' la stessa squadra dello scorso anno che ha stravinto ( con il 4- 3- 3) lo scudetto esprimendo un grande calcio ma sopratutto con calciatori che si "ritrovavano" a MEMORIA. Mi domando e dico : perche' voler incidere a tutti i costi cercando di aggiungere qualcosa di proprio ( vero Garcia?) quando ho un MECCANISMO oliato che gioca a memoria? Lobotka e' un coordinatore di gioco e DEVE stare nel vivo del gioco, Anguissa e' il centrocampista dinamico per eccellenza che tende ad andare ( cuce il gioco e va molto in verticale) e COSTRINGERLO a giocare per vie orizzontali significa snaturarlo e se snaturi il gioco di Lobotka ed Anguissa SNATURI IL GIOCO DEL NAPOLI. Zielinski non deve stare davanti ma ci deve arrivare ( cuce ed appoggia la fase offensiva).

Raspadori,anche se non ha la morfologia della punta centrale E' UNA PUNTA CENTRALE e tutt'al piu puo' giocare incolonnato con la punta centrale in posizione di trequarti( un po come J. Alvarez del City)...smettiamola di inventargli posizioni strane. Il Napoli gioca un buon primo tempo ma scompare dal campo nel secondo tempo complice forse una condizione psico fisica non ancora ottimale ( il vero lavoro che dovra' fare il tecnico e' lavorare sulla testa dei calciatori evitando il cosidetto appagamento INCONSCIO che porta all'appiattimento) ma anche per scelte tattiche discutibili( delittuoso fare a meno di Kvara quando devi recuperare lo svantaggio). Non cito volutamente la non sostituzione di Kim con un difensore collaudato restando in attesa di vedere all'opera Natan.

Alle spalle di queste tre squadre una Juve fisica ( solida in difesa anche se tecnicamente precaria , con un centrocampo volenteroso ma anonimo e un attacco che si spera in spolvero con un Chiesa sugli scudi), la Lazio che con gli unici giocatori di classe che possiede ( Luis Alberto, Felipe, Immobile) sbanca Napoli , la Roma e la Fiorentina di cui ho gia' detto e il Bologna ( squadra ben fatta e con un organico giovane e di buona prospettiva). Chiude questo gruppo una solida Atalanta che comincia ad ingranare. Poi le altre . Bene Lecce e Frosinone ( complimenti a Pantaleo e Guido per gli organici allestiti). L'Udinese deve dare qualcosa in piu cosi come il Sassuolo. Cagliari quadrato ma leggero nel finale di partita".