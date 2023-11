Da Mertens-Insigne ad Hamsik-Careca: messaggio da brividi per una giusta causa! | VIDEO

Ultime notizie Napoli - Bella iniziativa di Legends e degli ex Napoli: le leggende del calcio a Napoli, riunite, per un messaggio importante, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Che il mondo celebra oggi, sabato 25 novembre 2023.

Da Insigne-Mertens a Callejon-Reina, da Calaiò e Careca a Marek Hamsik e Schwoch: tantissimi ex Napoli, uniti da Legends, per mandare un messaggio: "Un uomo rispetta le donne: stop alla violenza!".

Clicca su play per guardare il video: