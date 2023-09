Notizie Calcio Napoli – Il Napoli esce vittorioso dalla gara del Via Del Mare calando il poker contro il Lecce. Jesper Lindstrom ha esultato sul suo profilo Instagram per la vittoria della squadra e per la sua prima partita da titolare in maglia azzurra scrivendo "La prima da titolare e tre punti". Nei commenti del post ci sono anche i messagi di Khvicha Kvaratskhelia e Stanislav Lobotka con il gerogaino che lo incoraggia scrivendo: "Che giocatore!"