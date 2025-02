Le prime ore a Napoli di Okafor: "Non vedo l'ora di iniziare", clip stupenda! | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Noah Okafor è carico, e ci tiene a mostrarlo via social. Vuole conquistarsi la fiducia dei tifosi partenopei, con l'arduo compito di essere una valida alternativa in attacco per Conte dopo l'addio di Kvaratskhelia. E via Instagram, l'ala svizzera ha pubblicato una splendida clip, con le sue prime ore napoletane fra l'arrivo in aereo, scrivendo: "Non vedo l'ora di iniziare".

Noah Okafor si era invece espresso così nelle scorse ore, attraverso i canali ufficiali del Napoli:

"Ora, non vedo l'ora di dare tutto, di aiutare la squadra, di aiutare l'allenatore e di esibirmi anche per i tifosi. Vogliamo giocare con un pressing alto, dinamico. Si deve difendere molto per aiutare la squadra. Possiamo avere successo insieme. La posizione in cui posso esibirmi di più è sull'ala sinistra. Posso anche giocare con due attaccanti. Sono davvero emozionato di essere qui. Di tornare al mio livello il prima possibile, di dare tutto e di aiutare la squadra. Di sicuro, il mio obiettivo è sempre quello di vincere il campionato. Non vedo l'ora di iniziare. Andiamo!".