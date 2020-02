Ultimissime calcio - Da brividi il video che la SSC Napoli ha condiviso sui propri canali social in cui si fa una sorta di parallelo tra alcune delle migliori giocate di Diego Armando Maradona e di Lionel Messi, di scena martedì a Fuorigrotta con il suo Barcellona in una gara valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Chiara la didascalia del post: "Il San Paolo scrive la storia del calcio".

Clicca su play per guardare il video in allegato: