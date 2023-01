Lavezzi da brividi, carica i tifosi così: "Napoli-Juventus è questa" | FOTO

Notizie Napoli calcio. Il Pocho Lavezzi non è mai banale e negli ultimi anni è stato uno degli azzurri che maggiormente ha sentito la sfida contro la Juventus. L'argentino è ricordato sempre con grande affetto dai tifosi partenopei e lui stesso non perde occasione per lanciare messaggi d'amore alla piazza.

Lavezzi Napoli Juventus

Napoli-Juventus, il messaggio di Lavezzi

Un vero argentino-napoletano, Lavezzi anche in questo caso ha voluto caricare a modo suo l'ambiente in vista di Napoli-Juventus. «Per noi è questo» ha postato via Instagram il Pocho, con le immagini che lo riguardano di alcune sfide tra azzurri e bianconeri e l'ormai celebre foto di lui che si rifiuta di abbracciare Barzagli prima di un match.