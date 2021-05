Serie A - Tweet di Giovanni Capuano, giornalista di Panorama ed "Il Sole 24 Ore", su Fiorentina-Napoli: "La chiamata al Var di Abisso per il rigore a favore del Napoli cancella le teorie complottiste secondo cui Calvarese era stato mandato a Juve-Inter per portare la Juve in Champions League ai danni del Napoli. Ha solo arbitrato una partita indecente"