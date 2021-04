Ultime notizie calcio. La Real Sociedad ha battuto in finale di Copa del Rey l'Athletic Club di Bilbao, alzando il trofeo. Un successo storico per gli ex avversari del Napoli in Europa League, che ha scatenato il grande entusiasmo. Al termine della partita, il tecnico Imanol Alguacil ha dato vita ad una conferenza stampa che ben presto è diventata virale: l'allenatore ha sfoderato bandiera, sciarpa e cori davanti alle telecamere.

