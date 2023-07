La denuncia dell'atleta Sibilio: "Vergogna, guardate com'è ridotta la pista del Maradona!" | FOTO

Notizie Calcio Napoli - L'atleta olimpionico Alessandro Sibilio ha deunciato tramite i suoi profili social il cattivo stato della pista d'atletica dello stadio Diego Armando Maradona, danneggiata dopo i vari concerti tenutisi nell'impianto:

"Queste sono parte delle condizioni in cui riversa la pista dopo la chiusura di 30 giorni causa concerti, dopo che nel 2019 con i finanziamenti delle Universiadi (circa 20 milioni) si è riuscito ad avere un campo su cui poter praticare atletica leggera in condizioni accettabili. Tutto questo nel periodo agonistico più importante per noi atleti che veniamo trattati come gli ultimi della piramide. Poche parole ma tanta vergogna".