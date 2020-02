Napoli-Barcellona - Arek Milik ha scritto un messaggio sui social alla vigilia di questo Napoli-Barcellona di Champions League.

Se puoi sognare, puoi farlo. Forza Napoli! #NapoliBarca



If you can dream it, you can do it.



Je?li umiesz marzy?, mo?esz to zrobi?. pic.twitter.com/8atDL7Gdv3

— Arkadiusz Milik (@arekmilik9) February 24, 2020