L'ex Napoli Allan trionfa in Copa Libertadores: la festa negli spogliatoi | VIDEO

Ultime notizie calcio - Finale di Copa Libertadores che ha visto il trionfo del Botafogo, che s'è imposto per 3-1 sull'Atletico Mineiro. Nel main event sudamericano, a segnare per il Botafogo sono stati Luiz Henrique, Telles e J. Santos. Inutile, il gol dell'ex Napoli Edu Vargas (attualmente 35enne) che aveva trovato l'1-2 al 47' nella ripresa.

A trionfare, è quindi la squadra di un altro ex Napoli: Allan, subentrato nella ripresa. E che ha festeggiato con la coppa via social, scrivendo: "Gloria a Dio... non riesco a credere di vivere questo sogno!! grazie @botafogo".

Ecco il video: