L'azienda napoletana veste l'Udinese: Gervasio di Mulish nel ritiro dei bianconeri con Bijol-Lovric | FOTO

Napoli-Udinese, da qualche anno a questa parte, è diventata una partita speciale per Daniele Gervasio, patron di Mulish, azienda tutta napoletana di alta sartoria, che veste i calciatori friulani. E che ha ricevuto in settimana la visita anche di Luciano Spalletti.

Un'operazione commerciale messa in campo tempo fa dal giovane e talentuoso imprenditore partenopeo, che questa mattina ha fatto visita alla squadra bianconera in ritiro. Qui in foto con Lovric e Bijol.

Mulish con Bijol e Lovric

Per lui una partita speciale, particolare: "Nel mio cuore però – sottolinea Gervasio - sventola una sola bandiera, la bandiera della mia terra, della mia fede, la bandiera del Napoli. Sono azzurro al 100%. Si tratta di una operazione commerciale molto importante - conclude – che portò avanti da anni e che testimonia la crescita della mia azienda ma il Napoli è e resterà sempre la mia più grande passione. Forza Napoli Sempre!".