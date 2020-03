Il bel messaggio di Insigne: "In attesa di riabbracciarci sugli spalti, tifiamo tutti insieme per una sola squadra!" [VIDEO]

Notizie Napoli calcio. Lorenzo Insigne è sicuramente tra i giocatori più attivi nel sensibilizzare i tifosi contro l'emergenza Coronavirus. Il capitano azzurro, attraverso un video pubblicato sui canali social della società, ha lanciato un altro video appello:

"In attesa di tornare ad abbracciarci sugli spalti, adesso tifiamo tutti insieme per una sola squadra, quella dei Medici, degli Infermieri e di Cittadini di tutta Italia. We Are One Team! Forza!".