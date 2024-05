Nei giorni scorsi, Zuriko Davitashvili, compagno in nazionale e amico di Kvaratskhelia, ha fatto visita a Napoli al georgiano. Il calciatore della Georgia è stato in città con sua moglie, Mia Gzirishvili, amica della moglie di Kvara. E hanno visto anche Napoli-Lecce allo stadio.

L'attaccante georgiano del Napoli in compagnia dei suoi amici più cari s'è goduto anche qualche strappo alla regola, vivendo la città di sera per le vie del centro. O in costiera. Postando alcune foto via Instagram: