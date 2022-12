Kvaratskhelia show con altri tre azzurri in Georgia: cantano le canzoni di Natale, che risate! | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Khvicha Kvaratskhelia è stato protagonista con altri tre azzurri, Elmas, Rrahmani e Lobotka, di un divertente video che sta spopolando in Georgia. E che è stato realizzato da Crocobet, molto famosa in patria e sponsor in Georgia della SSC Napoli.

Kvaratskhelia show in Georgia con gli azzurri: il video

"Buon Anno Nuovo da Krokobet e dal Napoli!", si intitola il video postato su Youtube che mostra gli azzurri cantare le canzoni natalizie e tipiche di queste feste, con gli altri che dovevano indovinare la musica in questione. Applausi e risate per gli azzurri, che alla fine hanno augurato a tutti i tifosi georgiani buon anno nuovo.

Kvaratskhelia ha giocato e scherzato con alcuni giocatori del Napoli: Stanislav Lobotka, Amir Rrahmani ed Eljif Elmas. Tutto a suon di canzoni di Natale, che in queste ore stanno divenendo virali sul web e stanno facendo divertire tutti.

Clicca su play per guardare il video: