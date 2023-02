Kvaratskhelia-mania: guardate cosa succede sul volo tra Italia e Georgia! | VIDEO

Se Khvicha Kvaratskhelia è diventato in pochi mesi l'idolo dei bambini napoletani, l'amore che il popolo georgiano ha per il suo beniamino supera i confini dell'immaginabile. Una vera e propria Kvaratskhelia-mania, esplosa come non mai da quando Khvicha si è trasferito a Napoli.

Ultime notizie. In questo video che sta circolando sui social, un tifoso georgiano si diverte sul volo Italia-Georgia che collega la città di Roma a Kutaisi, città della Georgia centrale. Il tifoso si alza e imitando lo speaker dello stadio Maradona, urla: "Con il numero 77, Khvicha Kvaratskhelia!". Applausi e risate. Guarda il video in allegato.