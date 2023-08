Kvaratskhelia esulta: "È bello essere tornati! +3 punti, guardando alle prossime" | FOTO

Ultime news SSC Napoli - Partire dalla panchina per uno come Khvicha Kvaratskhelia non è certo il massimo. E non appena è entrato, nella ripresa di Napoli-Sassuolo sull'1-0, ha voluto metterci la firma. Si accentra, si fa dare ripetutamente il pallone e trova un varco fra mille gambe per Di Lorenzo: assist perfetto, da spingere solo in rete, ed è 2-0.

E stamattina ha esultato via social, su Instagram, per il suo ritorno in campo, con assist e vittoria:

"È bello essere tornati! +3 punti, guardando avanti! #FORZANAPOLISEMPRE".

Questo il post di Kvara: