Kvaratskhelia come si pronuncia? Già pronto il nuovo soprannome! | VIDEO

Kvaratskhelia è a Dimaro nel ritiro del Napoli, pronto a lanciarsi nella sua nuova avventura in maglia azzurra. Tra i calciatori azzurri presenti in ritiro, il talento georgiano è certamente uno dei più acclamati e quello nei confronti del quale si è concentrata la curiosità dei napoletani, vogliosi di conoscere il nuovo acquisto.

Come si pronuncia Kvaratskhelia?

Kvicha Kvaratskhelia si è messo in mostra oggi in allenamento con gol e assist. Tra i napoletani a Dimaro, però, aleggia una domanda: come si pronuncia Kvaratskhelia? In compagnia degli Youtubber Shaleboom e Malato del Napoli, lo abbiamo domandato direttamente ai tifosi presenti oggi sugli spalti. Guardate il video, ne sentirete delle belle!