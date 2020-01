Koulibaly spinse Mario Rui per arginare Mbappé, la UEFA ricorda l'intervento difensivo: "Ecco cosa significa comandare la difesa" [VIDEO]

Scatenò il web ed i tifosi della SSC Napoli l'intervento di Kalidou Koulibaly per arginare Mbappé durante la gara della scorsa edizione di Champions League tra Paris Saint-Germain e Napoli. In quell'occasione, infatti, il centrale azzurro spinse Mario Rui per non far scappare via l'attaccante parigino. La UEFA, tramite il proprio account social, ricorda il momento: "Ecco un esempio di cosa significa comandare la difesa".