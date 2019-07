Kalidou Koulibaly, difensore del Senegal, ha twittato dopo la vittoria della sua squadra contro l'Uganda per 1 a 0. Vittoria che ha concesso al Senegal di passare ai quarti di finale della Coppa d'Africa. Queste le parole del difensore del Napoli: "Buona prestazione e vittoria meritata: il nostro viaggio continua!". Clicca sul file in allegato per vedere la foto.