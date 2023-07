Kim dice addio al Napoli, arriva il saluto social di Lobotka e Ostigard

Kim Min-jae ha ufficialmente salutato il Napoli dopo appena una stagione attraverso un bellissimo video messaggio sui suoi canali social. Il centrale coreano sarà un nuovo giocatore del Bayern Monaco che ha pagato la clausola rescissoria.

Addio Kim, il saluto di Ostigard e Lobotka

Sotto al post di addio al Napoli di Kim sono arrivati poi i saluti di alcuni degli ormai suoi ex compagni in azzurro. Il primo è il compagno di reparto Ostigard che ha scritto "Kim Kim Kim", riproponendo il famoso coro dei tifosi partenopei per il centrale coreano. Non manca anche un cuore postato da Stanislav Lobotka, così come in generale sono tantissimi i messaggi di rigraziamento dei tifosi azzurri: non manca, poi, qualche commento piccato da parte dei supporters che sono rimasti delusi dall'addio di Kim dopo appena un anno.