Il Napoli non potrà usufruire del Decreto Crescita per l'ingaggio di Kim: il motivo

Il Bayern Monaco nelle prossime ore pagherà 50 milioni di euro per il difensore azzurro Kim Min-Jae attivando la sua clausola rescissoria. Il Napoli registrerà una plusvalenza super per la cessione in Bundesliga del coreano. Chiaramente, l'unico 'problema' da registrare riguarda il Decreto Crescita sullo stipendio che non si attiverà, essendo rimasto una sola stagione in Italia: il lordo dell'unico anno di stipendio da pagare per il Napoli sarà quindi leggermente più elevato delle previsioni, su un netto di €2,350,000.