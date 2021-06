Calciomercato Napoli - Keita Balde in vacanza tra Napoli e Capri. Il calciatore del Monaco in scadenza 2022 ha appena terminato il prestito con la Sampdoria e attende di capire quale sarà il suo futuro. Può tornare in Serie A, nel frattempo si gode la vacanza sull’isola nel golfo di Napoli.