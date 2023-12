Juventus-Napoli, delusione Zielinski: gesto eloquente a fine gara | FOTO

Delusione nel volto e nella mimica di Piotr Zielinski, all'uscita dal campo dallo Stadium dopo Juventus-Napoli terminata 1-0 per i bianconeri. Una sconfitta pesante che allontana sempre più la lotta scudetto e mette in difficoltà la lotta del Napoli anche per un posto in Champions.

All'uscita dal terreno di gioco, fra i più rammaricati appare Piotr Zielinski, che sembra non darsi pace per la sconfitta contro la Juventus: ha allargato le braccia in segno di delusione, commentando il finale di gara e uscendo dal campo al fianco di Raspadori.

Ecco lo scatto social: