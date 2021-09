Notizie Napoli calcio. "Un grande gruppo, e che gruppo", ha scritto sui social il capitano del Napoli Lorenzo Insigne dopo la bella e convincente vittoria della sua squadra contro la Juventus allo stadio Maradona. Il capitano azzurro, in attesa di capire le sue condizioni dopo essere uscito dal campo per un problema al ginocchio, ha voluto esultare così per l'importante successo contro i bianconeri.

Clicca per visualizzare la foto