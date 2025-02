Ultime notizie SSC Napoli - La vittoria dei bianconeri in Juventus-Inter 1-0 ha portato Conte a +2 su Inzaghi in classifica, infiammando la lotta scudetto. E fra due settimane c'è Napoli-Inter. Ma la domanda in queste ore è solo una: ma davvero i tifosi del Napoli hanno tifato per la Juve ieri sera davanti la tv? Il nostro inviato Ilario Covino questa mattina l'ha chiesto ai tifosi partenopei in città!

Ecco il video di CalcioNapoli24!