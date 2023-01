Juan Jesus suona la carica: "La risposta che ci voleva, calma che è lunga!"

Notizie Napoli calcio. Juan Jesus, centrale del Napoli, ha scritto un messaggio su Instagram dopo il successo per 2-0 degli azzurri contro la Sampdoria.

"La risposta che ci voleva. Calma che è lunga. Un pensiero particolare per l’atmosfera emozionante che abbiamo vissuto prima della partita in ricordo di due persone speciali per il nostro mondo del calcio e non solo".