Ultime notizie calcio Napoli - Roberto Mancini, commissario tecncio della Nazionale italiano, su Twitter ha detto la sua sulla conclusione di questa Serie A:

"E' stato un anno difficile e una stagione complicata. Complimenti alla Juventus per lo Scudetto, al Napoli per la vittoria della Coppa Italia e a Immobile per aver vinto la scarpa d'oro"