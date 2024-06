Invasione social di auguri per Sant'Antonio, Conte risponde ai tifosi!

Una vera e propria invasione social, sui profili di Antonio Conte e non solo per gli auguri dell'onomastico, oggi giovedì 13 giugno, in cui si celebra Sant'Antonio. E il nuovo allenatore della SSC Napoli ci ha tenuto a ringraziare tutti i tifosi via social, repostando alcuni video nelle sue Instagram Stories e scrivendo:

"Grazie a tutti per gli auguri!".