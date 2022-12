Inter, vergogna Brozovic: festeggia intonando un canto fascista | VIDEO

Notizie calcio. Marcelo Brozovic è finito in un'autentica bufera nel corso dei festeggiamenti con la sua Croazia dopo il mondiale.

Brozovic Croazia

Brozovic canto fascista

In un video circolato in rete, infatti, si vedono il difensore Dejan Lovren (ex Liverpool, oggi allo Zenit) e il centrocampista Marcelo Brozovic dell'Inter mentre intonano "Za Dom Spremni", con tanto di saluto utilizzato dalle truppe fasciste croate, note come Ustascia, durante la Seconda Guerra Mondiale. Una sorta di corrispettivo croato del "Sieg Heil" di estrazione nazista.

Il Mattino racconta anche che in passato Brozovic era già stato protagonista di comportamenti simili, quando "aveva intonato i versi di un’altra canzone dei Thompson “Herceg Bosna”, con riferimento alla comunità croata che durante la guerra dei Balcani a inizio degli anni novanta, si era resa protagonista di gesti criminali".

Guarda il video in allegato.