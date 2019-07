Insigne: "Orgoglioso di aver partecipato alla cerimonia di apertura della Universiade di Napoli 2019"

Lorenzo Insigne ha partecipato alla cerimonia di apertura delle Universiadi in corso di svolgimento a Napoli. L'attaccante partenopeo è stato di fatto l'ultimo tedoforo, accendendo il braciere in maniera suggestiva (vedi il video in allegato).

Insigne tedoforo alle Universiadi di Napoli

Ecco le parole dell'attaccante partenopeo, pubblicate sul suo profilo Instagram, l'indomani della cerimonia del San Paolo: