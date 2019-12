"So come ti senti, so quello che stai passando, so che sta girando tutto male, ma so anche che sei un campione e ne uscirai più forte da questo brutto momento, come te, tutta la squadra. Per sempre orgoglioso di questo Napoli". Così su Instagram Marco Insigne, fratello del capitano del Napoli Lorenzo, che dunque mostra vicinanza alla squadra tutta in un momento così delicato.