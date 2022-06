Insigne gli firma la maglia, tifoso canadese impazzisce di gioia! La reazione fa il giro del web | VIDEO

È il giorno di Lorenzo Insigne in Canada. A Toronto un'intera città in festa per accogliere "il Magnifico", com'è stato già ribattezzato oltreoceano. In rete circolano già numerosi video che dimostrano tutto l'affetto riversato dalla città nei confronti dell'ex capitano del Napoli, pronto ad iniziare la sua nuova avventura nella Major Soccer League americana.

La reazione del tifoso canadese

C'è un video, però, che sta diventando virale in queste ore proprio in Canada, al punto che è stato ricondiviso perfino sui profili ufficiali della MLS. Il video - che potete guardare qui sotto cliccando su play - mostra la reazione di un tifoso canadese nel ricevere la maglia appena autografata da Lorenzo Insigne sul palco. Il giovane ragazzo impazzisce di gioia mentre si filma con lo smartphone, tradendo tutta l'emozione per il gesto di Insigne.